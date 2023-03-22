В Житомирской и Киевской областях возможны ограничения электроснабжения, – министр Галущенко
В среду, 22 марта, в двух областях Украины возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов на энергетических объектах
Об этом сообщает Министерство энергетики со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко.
"На Житомирщине и Киевщине возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Впрочем, по словам министра, генерация имеет необходимые объемы мощности для обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.
Также стало известно, что за последние сутки энергетиками возобновлено электроснабжение около 3,5 тыс. абонентов в Донецкой и около 2 тыс. абонентов в Харьковской области.
- В ночь на 9 марта российские войска массированно атаковали Украину. Были попадания по критической инфраструктуре, а также погибшие и раненые.
- В Министерстве энергетики сообщали , что за год в Украину поступило 450 грузов гуманитарной помощи с энергетическим оборудованием из 30 стран. Общий вес помощи составил более 5 650 тонн.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.15
Покупка 38.15Продажа 38.93
-
EUR
Покупка 40.4Продажа 41.29
- Актуальное
- Важное