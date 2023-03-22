Об этом сообщает Министерство энергетики со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко.

"На Житомирщине и Киевщине возможны ограничения электроснабжения из-за ремонтов сетевой инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Впрочем, по словам министра, генерация имеет необходимые объемы мощности для обеспечения потребностей потребителей электроэнергии по всей стране.

Также стало известно, что за последние сутки энергетиками возобновлено электроснабжение около 3,5 тыс. абонентов в Донецкой и около 2 тыс. абонентов в Харьковской области.