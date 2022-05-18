Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам городского головы Сергея Сухомлина, школьники житомирских учебных заведений больше не будут учить русский язык.

"Русскому языку в украинской школе не место. При необходимости устроим в школах групповые или индивидуальные консультации для понимания терминологии", - сообщил мэр.

Кроме того, городские власти планируют запустить с 1 июня языковые лагеря для детей, переехавших в Житомир из восточных областей, для улучшения уровня украинского.

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Напомним, что 6 приходов Московского патриархата в Житомирской области перешли в ПЦУ

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