В житомирских школах больше не будут изучать русский, - мэр
В школах Житомира прекратят преподавать русский язык, а для внутрипереселенных детей откроют языковые лагеря для улучшения украинского языка
Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам городского головы Сергея Сухомлина, школьники житомирских учебных заведений больше не будут учить русский язык.
"Русскому языку в украинской школе не место. При необходимости устроим в школах групповые или индивидуальные консультации для понимания терминологии", - сообщил мэр.
Кроме того, городские власти планируют запустить с 1 июня языковые лагеря для детей, переехавших в Житомир из восточных областей, для улучшения уровня украинского.
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