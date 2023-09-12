В Житомире женщина нашла арсенал оружия со Второй мировой войны, когда копала картошку на огороде

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

Отмечается, что правоохранители установили, что недалеко от жилого дома на расстоянии около 15 метров в земле спрятаны боеприпасы. Среди найденного были 82 минометные мины 82 калибра, 3 противотанковые мины и 8 гранат.

Фото: Полиция Житомирщины

Полицейские огородили опасную территорию, взрывотехники изъяли и уничтожили находку.

Стражи порядка отмечают, что женщина, обнаружив такие предметы, поступила правильно: самостоятельно не доставала их и вызвала экстерные службы.

В то же время в полицию напоминают: в случае обнаружения подозрительных неизвестных предметов информировать полицию или спасателей (тел. 101 или 102).

Фото: Полиция Житомирщины

"Взрослым и детям важно помнить, что в случае обнаружения подозрительных предметов, оружия и боеприпасов ни в коем случае нельзя их двигать, переносить, разбирать, разбивать, нагревать и т.д., они несут потенциальную опасность вам и окружению. Тем более нельзя приносить такие вещи домой. Отметьте место находки веткой, яркой тканью, другим доступным способом и предупредите других людей об опасности. Об обнаружении таких предметов или веществ сообщите в специальные службы", - пояснили в полиции.