Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика В Житомире возобновят трамвайное движение

В Житомире возобновят трамвайное движение

25 февраля, 2023 суббота
17:49
Экономика Житомирский трамвай

Начиная с 1 марта 2023 года, в Житомире снова будет ходить трамвай

Об этом сегодня, 25 февраля, заявил Житомирский городской совет.

Возобновить трамвайное движение позволят новые лимиты потребления электроэнергии.

"27 февраля Укрэнерго будет сводить данные по всей Украине относительно пропускных мощностей сетей. После этого каждый регион и областные центры получат четкие лимиты по потреблению электрической энергии. По предварительным прогнозам, у Житомира будет возможность возобновить движение трамвая. Поэтому сейчас ведутся подготовительные работы", - отмечается. в сообщении.

Читайте также: Сергей Згурец. Победа будет за Украиной, когда бы не кончилась война: военные итоги первого года. ИНФОГРАФИКА

Как отметили в мэрии Житомира, трамвай вернется на маршрут "ориентировочно во вторник-среду", то есть 28 февраля – 1 марта.

Справка

Ранее трамваи курсировали по Житомиру на четырех маршрутах. Сейчас остался один – "Майдан Победы – Ленкомбинат".

Движение на этом единственном маршруте прекратилось 15 ноября, после одной из первых мощных ракетных атак РФ по украинской электроэнергетике.

С 7 февраля движение по трамвайному маршруту дублировал автобус.

Житомир
Читайте также:
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
25 февраля, 2023 суббота
Британская разведка объяснила, почему РФ вторую неделю не применяет дроны-камикадзе
Джейк Салліван
24 февраля, 2023 пятница
У Байдена отреагировали на "мирный план" Китая по войне России в Украине: могут остановиться на первом пункте
Данія
24 февраля, 2023 пятница
Дания открыта для поставки Украине истребителей, – и. о. министра обороны страны
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.24
    Покупка 39.24
    Продажа 39.87
  • EUR
    Покупка 41.09
    Продажа 41.97
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
25 февраля
19:00
Эксклюзив
Путин любит размахивать своей ядерной дубинкой, но уже размахивает очень неуверенно, - Пионтковский
18:52
Все подразделения "силовых структур" ОРДО с 1 марта 2023 г. перейдут на функционирование по российскому законодательству, - Генштаб
18:44
Эксклюзив
Китай
Китай в "мирном плане" говорит о снятии санкций, потому что сам находится под санкциями, - политолог Кулик
18:32
нефть
Россия прекратила прокачку нефти по трубопроводу "Дружба", - польская компания PKN Orlen
18:09
OPINION
Между китайцами и россиянами существовал заговор
18:07
Эксклюзив
Путин использует ядерную угрозу, чтобы разъединить Запад в поддержке Украины - дипломат Брайза
16:57
Макрон собирается в Китай
16:52
Гватемала стала первой страной Латинской Америки, которая присоединилась к созданию Спецтрибунала по преступлениям России
16:30
Эксклюзив
Скорее всего в Лужниках выступал двойник Путина, – Пионтковский
16:23
"Нашей смелостью и оружием можем вернуть мир и создать предохранитель для любых агрессий": Зеленский обратился к участникам мероприятия Штайнмайера в поддержку Украины
16:20
Обновлено
В Киеве горит склад лакокрасочных материалов
16:06
Завербовали через "Одноклассники": На Донетчине поймали вражеского информатора
16:03
OPINION
В марте правительство проведет индексацию пенсий
15:42
Сенат призвал администрацию Байдена запретить неамериканским авиакомпаниям летать в США через территорию РФ, - Reuters
15:06
Браслет c Азовстали на руке у Папы Франциска
Папа Франциск поцеловал флаг Украины и надел браслет из Азовстали
15:01
Экс-тренер "Челси" объяснил, почему Мудрику будет сложно достичь уровня Шевченко
14:56
США считают, что Пекин рассматривает возможность поставки артиллерии и беспилотников в Москву, - The Wall Street Journal
14:44
Сборная Украины по футболу получила предложение сыграть с Германией
14:43
Экс-вице-президент Европарламента подала апелляцию на запрос о снятии с нее неприкосновенности, - Politico
14:36
Чехия Украина
Глава Минобороны Чехии Чернохова посетила украинских военных на учениях
14:15
Эксклюзив
Жирная крыса Орбан сбегает с путинского корабля, - Пионтковский
14:08
"Ожидаем от ЕС санкций против "Росатома" и увеличения давления на банки": Зеленский прокомментировал 10-й санкционный пакет
14:07
Эксклюзив
Китай стремится быть не посредником между Украиной и РФ, а противостоять США, - дипломат Брайза
14:07
OPINION
Мирный план Китая. Сказать, чтобы ничего не сказать
14:01
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба назвал пункт "мирного плана" Китая, который неприемлем для Украины
13:56
В центре оккупированного Севастополя вывесили украинский флаг, - Центр нацсопротивления
13:38
Промоутер рассказал о плане Усика, на случай срыва боя с Фьюри
13:35
Двух журналистов Голоса Америки отстранили от работы из-за обвинений в российской пропаганде
13:31
Обновлено
ЕС одобрил десятый юбилейный пакет санкций против РФ
13:23
Энергокомпаниям не хватает средств на ремонт из-за значительных разрушений, - экс-министр энергетик Оржель
13:18
Медведев подвел итоги года войны РФ против Украины и пригрозил НАТО ядерным оружием
13:17
Две ракеты это мало, чтобы затопить крейсер "Москва", но сейчас он на дне, - командующий ВМС об уничтожении флагмана РФ
12:56
В Одессе задержан начальник таможенной лаборатории во время получения очередной взятки
12:42
Китай и Россия заблокировали коммюнике G20 об осуждении действий РФ в Украине, - Reuters
12:37
Из-за обстрела Херсона двое работников аварийно-спасательной службы получили ранения
12:09
OPINION
Оксана Забужко
Россия не станет демократией, пока не распадется
11:56
курс доллара
Курс валют на 25 февраля: сколько просят за евро и доллар на черном рынке
11:37
Лукашенко прокомментировал информацию о планах РФ поглотить Беларусь до 2030 года
11:30
Иран заявил о создании крылатой ракеты большой дальности
11:18
В киевском метро задержан пассажир с гранатой в кармане
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV