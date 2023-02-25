В Житомире возобновят трамвайное движение

Об этом сегодня, 25 февраля, заявил Житомирский городской совет.

Возобновить трамвайное движение позволят новые лимиты потребления электроэнергии.

"27 февраля Укрэнерго будет сводить данные по всей Украине относительно пропускных мощностей сетей. После этого каждый регион и областные центры получат четкие лимиты по потреблению электрической энергии. По предварительным прогнозам, у Житомира будет возможность возобновить движение трамвая. Поэтому сейчас ведутся подготовительные работы", - отмечается. в сообщении.

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Как отметили в мэрии Житомира, трамвай вернется на маршрут "ориентировочно во вторник-среду", то есть 28 февраля – 1 марта.

Справка

Ранее трамваи курсировали по Житомиру на четырех маршрутах. Сейчас остался один – "Майдан Победы – Ленкомбинат".

Движение на этом единственном маршруте прекратилось 15 ноября, после одной из первых мощных ракетных атак РФ по украинской электроэнергетике.

С 7 февраля движение по трамвайному маршруту дублировал автобус.