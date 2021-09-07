В Житомире вакцинированные от COVID-19 получат билеты в кино
В Житомире все, кто прививаются от коронавируса, могут бесплатно получить билет в кино
Об этом сообщает Житомирский городской совет на странице в Фейсбуке.
"С начала пандемии и до сих пор бизнес активно помогает и больницам, и самой прививочной кампании... Сейчас можно будет получить еще и бесплатные приглашения в кинотеатр", - отметил медицинский директор Житомирского центра первичной медицинской помощи Александр Космина.
Билет на просмотр фильма в кинотеатр "Украина" рассчитан на двух человек. Такие приглашения вакцинированным предоставляет благотворительный фонд.
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