В Житомире в результате ракетных ударов по энергетической инфраструктуре нет света
Во вторник, 15 ноября, в Житомире слышались звуки взрывов
Об этом во время эфира на своей странице в сети Facebook сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.
Войска РФ нанесли два ракетных удара по энергетической инфраструктуре Житомира.
"Энергетики работают, работает ГСЧС. Сейчас в городе нет света, больше информации расскажу впоследствии", - сказал Сергей Сухомлин.
- 15 ноября в Киеве зафиксированы взрывы , предварительно, есть попадания в 3 жилых дома, несколько ракет сбила ПВО.
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