Об этом во время эфира на своей странице в сети Facebook сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

Войска РФ нанесли два ракетных удара по энергетической инфраструктуре Житомира.

"Энергетики работают, работает ГСЧС. Сейчас в городе нет света, больше информации расскажу впоследствии", - сказал Сергей Сухомлин.

15 ноября в Киеве зафиксированы взрывы , предварительно, есть попадания в 3 жилых дома, несколько ракет сбила ПВО.

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