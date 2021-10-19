В Житомире усилят карантин с 23 октября: какие ограничения введут
С 23 октября в Житомире введут дополнительные карантинные ограничения
Об этом решили на внеочередном заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, передает РБК-Украина.
Так, с 23 октября в городе введут дополнительные ограничения по работе продовольственных и непродовольственных рынков, а также торговых центров, предприятий торговли и сферы услуг при следующих условиях:
- 1 человек на 10 кв. м;
- не более 50% заполненности торговой площади с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;
- только при наличии сертификатов о вакцинации или отрицательных ПЦР-тестов, сделанных не позже чем за 72 часа, для 100% работников рынка и субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в пределах рынка;
- допуск посетителей только в защитных средствах.
Ответственность за соблюдение мер возложили на руководителей предприятий.
Также в Житомире вводятся дополнительные ограничения в работе заведений питания - не более 50% заполненности из расчета не более четырех человек за столиком на расстоянии в два метра между столиками, сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест для 100% работников заведения, допуск посетителей в заведение и при заказе только в средствах защиты. При этом будет ограничено время работы заведений - с 6:00 до 23:00.
Отелям и хостелам будет разрешено работать при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-тест у 100% работников заведения.
- Напомним, число новых случаев коронавируса за сутки в Украине может превысить 20,5 тыс. уже 20-21 октября.
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