В Житомире улицу Белорусскую переименовали в честь Полка Кастуся Калиновского

Об этом сообщает сайт Житомирского городского совета.

Решение о переименовании было принято на сессии городского совета.

"У нас с Украиной общий враг. Беларусь оккупирована Россией и режимом Лукашенко", - отмечают представители Полка Кастуся Калиновского.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин вручил бойцам флаг города.

"Когда белорусы освободят свою страну от оккупации, этот флаг будет у белорусского города, который станет побратимом Житомира. Благодарю всех ребят Полка Калиновского, которые с 2014 года защищают независимость Украины", - заявил мэр.

Полк имени Кастуся Калиновского

Белорусский Полк имени Кастуся Калиновского защищает Украину в составе ВСУ. В настоящее время подразделение воюет на Бахмутском направлении.

Кастусь Калиновский – историческая фигура, революционер, возглавивший в 1863 году восстание против русской империи.