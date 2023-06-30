В Житомире улицу Белорусскую переименовали в честь Полка Кастуся Калиновского
Житомирский городской совет принял решение о переименовании улицы Белорусской в честь Полка имени Кастуся Калиновского
Об этом сообщает сайт Житомирского городского совета.
Решение о переименовании было принято на сессии городского совета.
"У нас с Украиной общий враг. Беларусь оккупирована Россией и режимом Лукашенко", - отмечают представители Полка Кастуся Калиновского.
Мэр Житомира Сергей Сухомлин вручил бойцам флаг города.
"Когда белорусы освободят свою страну от оккупации, этот флаг будет у белорусского города, который станет побратимом Житомира. Благодарю всех ребят Полка Калиновского, которые с 2014 года защищают независимость Украины", - заявил мэр.
Полк имени Кастуся Калиновского
Белорусский Полк имени Кастуся Калиновского защищает Украину в составе ВСУ. В настоящее время подразделение воюет на Бахмутском направлении.
Кастусь Калиновский – историческая фигура, революционер, возглавивший в 1863 году восстание против русской империи.
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