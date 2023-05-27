В Житомире тариф на водоснабжение и водоотвод повысится на 56%

Об этом пишет Житомир.info со ссылкой на материалы, обнародованные на сайте НКРЕКП.

Тарифы для населения, которые будут утверждены для КП "Житомирводоканал" с 1 июня 2023 года, следующие:

водоснабжение – 23,84 грн за 1 куб. м (без НДС);

водоотвод – 25,03 грн за 1 куб. м (без НДС).

Это означает, что с 1 июня 2023 г. население будет платить 48,87 грн (без НДС) за один кубометр воды.

С учетом НДС стоимость одного кубометра воды в "Житомирводоканале" составляет 37,53 грн, а с 1 июня она вырастет на 56% и составит 58,64 грн.

"В Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (далее – НКРЕКП), от лицензиатов НКРЕКП поступили заявления и приложенные к ним материалы для установления тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод. После их обработки Департаментом по регулированию отношений в сфере централизованного водоснабжения и водоотвода на заседании НКРЕКП, проводившемся в форме открытого слушания, были одобрены проекты постановлений НКРЕКП, которые предусматривают установление тарифов на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение. Указанные проекты постановлений были обнародованы на официальном вебсайте НКРЕКП", - сообщается в обосновании принятия постановления об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод.