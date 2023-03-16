Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, 11 марта 2023 года младший лейтенант, будучи в должности командира взвода роты охраны воинской части, применил к солдату насилие , причинив ему легкие телесные повреждения. Подозреваемый был недоволен пребыванием срочника в состоянии алкогольного опьянения и его ненадежности". – говорится в сообщении.

Таким образом офицер нарушил требования Уставов Вооруженных Сил Украины и порядок прохождения военной службы в условиях военного положения, отметили в ОГП.

Офицеру сообщено о подозрении по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.