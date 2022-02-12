В Житомире рыбак провалился под лед. Спасти мужчину помогли подростки

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Житомирской области.



Сообщение о том, что срочно необходима помощь в спасении провалившегося под лед мужчины, в Службу спасения "101" поступило в 14:55 12 февраля. Об этом известили случайные прохожие, которые собственными глазами увидели, как человек упал в воду.



"К месту происшествия сразу же были направлены два дежурных отделения спасателей. По их прибытию выяснилось, что мужчина в возрасте около 62 лет решил порыбачить и, отойдя от берега более 30 м, провалился в ледяную воду", - говорится в сообщении.



Один из спасателей в специальном костюме обвязался спасательной веревкой, лег на тонкий лед и попытался ползком добраться до тонущего, но это ему удавалось частично, лед ломался, и он оказывался в ледяной воде. Добравшись до рыбака, спасатель одной рукой схватил его и держал на поверхности воды, а другой проламывал лед на пути к берегу. С берега их страховали четверо коллег. Один спасатель в специальном костюме поспешил на встречу первому, проламывая тонкий лед.



Совместными усилиями специалистов ГСЧС за 15-20 минут пострадавшего удалось вытащить на берег и передать находившимся на месте медикам. Мужчину госпитализировали в одно из лечебных учреждений областного центра с предварительным диагнозом "общее переохлаждение тела".





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