В Житомире работает ПВО: горожан предупреждают о взрывах
В Житомире 21 мая работает украинская противовоздушная оборона, поэтому раздаются взрывы, горожан просят не игнорировать сирены и идти в укрытия
Об этом мэр Житомира Сергей Сухомлин написал в фейсбуке.
"Житомир! Да, сегодня действительно громко! Работают военные! Так надо", - подчеркнул он.
Сергей Сухомлин напомнил, что война продолжается, и призвал людей идти в укрытия в случае воздушной тревоги.
- 21 мая, украинская ПВО сбила российскую ракету вблизи города Немиров Винницкой области.
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