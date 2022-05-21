В Житомире работает ПВО: горожан предупреждают о взрывах

Об этом мэр Житомира Сергей Сухомлин написал в фейсбуке.

"Житомир! Да, сегодня действительно громко! Работают военные! Так надо", - подчеркнул он.

Сергей Сухомлин напомнил, что война продолжается, и призвал людей идти в укрытия в случае воздушной тревоги.

21 мая, украинская ПВО сбила российскую ракету вблизи города Немиров Винницкой области.

Россия ударила ракетой по украинским военным на Ривненщине

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