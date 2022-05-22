В Житомире простились с павшим на фронте певцом Вячеславом Мищенко, добровольно ушедшим в спецназ ВСУ

Провести военного в последний путь пришли родственники, военные побратимы и обычные жители Житомира, рассказывает Житомир.info.

"Сегодня у нас прощание с очень красивым, светлым человеком, нашим защитником Вячеславом Мищенко. Он гордость нашего города, это певец, композитор, поэт. Одно время он был солистом группы "Битый Жак" и его знает много житомирян и вся Украина. С первых дней войны он добровольно присоединился к рядам ВСУ и защищал Украину, каждого из нас, в составе 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна. 16 мая на восточных рубежах нашей Украины его не стало", - обратилась к присутствующим директор Житомирского городского центра социальных служб Ольга Юрченко.

Бойцы, служившие с Мищенко, рассказали подробности его гибели.

"Даже в тот момент, когда командир батальона ранен, наши ребята держат рубежи и никто не отступает. Мы очень скучаем по Вячеславу, потому что без его работы нам будет очень тяжело. В тот день они выехали, чтобы разведать, где стоят вражеские САУ и танки, которые по нам били уже не одни сутки, и в тот момент, на дронах есть программа, с которой они считывают, они как раз взлетели и так получилось, что выехала какая-то САУ и ударила по ним очень близко. Он был очень добрым человеком, спокойным, уравновешенным, очень любил снайперское оружие. Любил шутить с нами, был очень веселым человеком, с ним никогда не было грустно", - говорит побратим "Смеш".

"Мы с ним познакомились в марте, когда наш батальон проходил боевое слаживание, я тогда только начал службу, а он уже был как две недели солдатом третьего батальона в разведке. Познакомились во время обеда, общались с ним о жизни и смерти, с этого началось наше знакомство Он был очень образованным человеком, интеллигентным, исповедовал веру, позволяющую верить, что после смерти начинается новая жизнь. И на тот момент он помог мне немного в моральном плане, помог понять, что бояться стоит, но и стоит контролировать этот страх, он не всегда мешает, иногда помогает. Поэтому я ему благодарен за то, что этот человек был в моей жизни. Его мысли, его наука - она остается жить и поможет мне учить других людей, передавать опыт", - добавил собрат "Мовник".

Акустический выступ "Битого Жака" в "Кофемании" (Житомир) с программой "Сателлит" 01.03.2012

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