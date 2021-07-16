В Житомире планируют построить патронный завод

Об этом сообщает сайт Житомирского горсовета.

"Американская компания инвестирует в Житомир и построит предприятие оборонного комплекса. Это сотни рабочих мест, огромная инвестиция в более чем $100 млн и высокотехнологичные технологии", - сказал городской голова Сергей Сухомлин.

По его словам, после 2014 года, когда Украина потеряла завод по производству патронов, было много попыток построить новый.

Отмечено, что на следующую сессию городского совета инвестор представит социальные программы, а также определенный порядок трудоустройства.



"У них есть обязательная квота для участников АТО/ООС, в частности для военных инвалидов ...", - добавил мэр.



Сухомлин также отметил, что производство патронов не будет предусматривать их хранение в складских помещениях.

Сессия городского совета дала согласие на изготовление технических документаций по землеустройству относительно разделения земельного участка на ул. Королева, 132 с целью дальнейшей передачи одной из вновь созданных площадей Обществу с ограниченной ответственностью "Житомирский патронный завод".