В Житомире оккупанты нанесли авиаудар по общежитию: один человек погиб и еще два получили травмы

Об этом сообщила ГСЧС.



Россияне нанесли авиаудар по общежитию в 20:10 8 марта. Во время проведения поисково-спасательных работ в помещении обнаружили одного погибшего и спасли двух травмированных людей.



На месте происшествия привлекли 4 единицы техники и 23 сотрудника ГСЧС.



Впоследствии на территории общежития возник пожар. По состоянию на 10:19, 9 марта спасатели продолжали тушить отдельные ее ячейки на 2 и 3 этажах здания. Сотрудники ГСЧС помогают жителям общежития эвакуировать вещи из уцелевших помещений.



На месте происшествия работают 5 единиц техники и 34 спасателя.

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