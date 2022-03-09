В Житомире оккупанты нанесли авиаудар по общежитию: один человек погиб и еще два получили травмы
8 марта в Житомире в результате авиаудара войск РФ по общежитию вспыхнул пожар, один человек погиб, еще два травмировались
Об этом сообщила ГСЧС.
Россияне нанесли авиаудар по общежитию в 20:10 8 марта. Во время проведения поисково-спасательных работ в помещении обнаружили одного погибшего и спасли двух травмированных людей.
На месте происшествия привлекли 4 единицы техники и 23 сотрудника ГСЧС.
Впоследствии на территории общежития возник пожар. По состоянию на 10:19, 9 марта спасатели продолжали тушить отдельные ее ячейки на 2 и 3 этажах здания. Сотрудники ГСЧС помогают жителям общежития эвакуировать вещи из уцелевших помещений.
На месте происшествия работают 5 единиц техники и 34 спасателя.
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