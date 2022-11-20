В Житомире неизвестные сообщили о минировании ТРЦ, людей эвакуировали

Об этом сообщает Житомир.info.

"В Житомире 20 ноября после 14:00 начали эвакуировать людей из торговых центров, потому что поступило сообщение о заминировании", - говорится в тексте.

В ГУНП Житомирской области сообщили, что информация о минировании ТРЦ поступила на электронную почту, неизвестные потребовали выкупа.

Издание взяло комментарий у пресс-секретаря Главного управления Национальной полиции Аллы Ващенко. По ее данным, показания о минировании всех ТРЦ получили "многие государственные органы" по своим электронным адресам. Однако город, где это должно произойти, злоумышленники не указали.

Напомним, что подобные сообщения получила полиция Львова 18 ноября, тогда на минирование проверяли ряд школ города.

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