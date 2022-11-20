В Житомире неизвестные сообщили о минировании ТРЦ, людей эвакуировали
Днем 20 ноября 2022 года житомирян эвакуировали из торговых центров, в полицию поступила информация о заминировании
Об этом сообщает Житомир.info.
"В Житомире 20 ноября после 14:00 начали эвакуировать людей из торговых центров, потому что поступило сообщение о заминировании", - говорится в тексте.
В ГУНП Житомирской области сообщили, что информация о минировании ТРЦ поступила на электронную почту, неизвестные потребовали выкупа.
Издание взяло комментарий у пресс-секретаря Главного управления Национальной полиции Аллы Ващенко. По ее данным, показания о минировании всех ТРЦ получили "многие государственные органы" по своим электронным адресам. Однако город, где это должно произойти, злоумышленники не указали.
- Напомним, что подобные сообщения получила полиция Львова 18 ноября, тогда на минирование проверяли ряд школ города.
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