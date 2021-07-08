В Житомире неизвестные разместили на опорах линий электропередач гомофобный плакат, - Денисова

Об этом сообщила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова в Facebook.



Уполномоченный по правам человека осудил гомофобный плакат, появившийся в Житомире.



"Обратилась к руководству Национальной полиции Украины и Житомирского городского главе по проверке вышеупомянутого факта и внесения сведений в ЕРДР. Подчеркиваю неуклонное соблюдение и исполнении законодательства", - говорится в сообщении.



В частности, статьи 24 и 68 Конституции Украины, статьи 7 Всеобщей декларации прав человека, статьи 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протокола № 12 к Конвенции, запрещающие дискриминацию по любому признаку, а также предусматривающие обязанность государства принимать все возможные меры для предотвращения и противодействия этому явлению.



"Обеспечение равенства прав и свобод представителей ЛГБТ-сообщества как одной из наиболее уязвимых категорий граждан находится на моем постоянном контроле", - написала Денисова.

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