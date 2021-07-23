В Житомире медик скрыл истинную причину смерти заключенного
Прокуратура начала три уголовных производства по факту смерти заключенного в учреждении исполнения наказаний №8 в Житомире
Об этом сообщает ОГПУ.
По данным следствия, фельдшер городской медчасти филиала "Центра охраны здоровья ГКИС Украины" в Житомирской области констатировал смерть заключенного с предварительным диагнозом - острая сердечная недостаточность.
"Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, причиной смерти заключенного стала тупая травма грудной клетки, множественные переломы ребер с повреждением легких и шок", - говорится в сообщении.
После проверки этого факта возбуждено три уголовных производства:
- нанесение тяжких телесных повреждений;
- ненадлежащее исполнение обязанностей медработниками "Центра охраны здоровья ГКИС Украины";
- служебная халатность со стороны сотрудников Житомирского учреждения исполнения наказаний.
Сейчас материалы уголовных производств объединены в одно. Досудебное расследование в нем будут проводить следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком. Процессуальное руководство будет осуществлять Житомирская областная прокуратура.
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