В Житомире ищут взрывчатку в 24 школах одновременно

Об этом сообщили в facebook Житомирского городского совета.

"В соответствии с установленным алгоритмом действий, дежурные по школе покинули помещение. Сообщено правоохранителям и чрезвычайникам. Продолжается проверка объектов", - говорится в сообщении.

В четверг, 15 сентября, аноним сообщил о минировании всех школ Львова.

В понедельник, 3 октября, в Луцке аноним сообщил о минировании нескольких школ, всех детей эвакуировали.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb