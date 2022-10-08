В Житомире ищут взрывчатку в 24 школах одновременно
В субботу, 8 октября, в Житомирский городской совет поступило анонимное сообщение о минировании 24-х школ Житомира
Об этом сообщили в facebook Житомирского городского совета.
"В соответствии с установленным алгоритмом действий, дежурные по школе покинули помещение. Сообщено правоохранителям и чрезвычайникам. Продолжается проверка объектов", - говорится в сообщении.
- В четверг, 15 сентября, аноним сообщил о минировании всех школ Львова.
- В понедельник, 3 октября, в Луцке аноним сообщил о минировании нескольких школ, всех детей эвакуировали.
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