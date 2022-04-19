Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.



По данным следствия, священнослужитель публично призвал к поддержке российского вторжения в Украину.

Священник обвиняется по ч. 1 ст. 111-1 УК – публичное отрицание осуществления вооруженной агрессии против Украины, публичные призывы к поддержанию решений и действиям государства-агрессора.

Следствием установлено, что 64-летний настоятель церкви в марте этого года, днем, во время общения на улице с местными жителями, давал им "ценные" наставления, как действительно нужно воспринимать широкомасштабное вторжение российской армии.

Подозреваемый пытался убедить общину в том, что власти РФ "прислали войска освободить украинцев от нацистов и бандеровцев, защитить русскоязычное население братского народа", сообщает прокуратура.

Кроме того, священник утверждал, что убивают мирных жителей и разрушают их дома не российские оккупанты, а украинские вооруженные силы.



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