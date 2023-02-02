В "Жироне" объяснили, почему Цыганков до сих пор не сыграл за команду
Спортивный директор испанской "Жироны" Кике Карсель рассказал, что Виктору Цыганкову нужно больше времени на адаптацию
Об этом сообщает L'Esportiu
"Мы знали, что Виктор не играл с ноября, потому что в чемпионате Украины пауза. Ему действительно понадобится определенное время, чтобы адаптироваться. Он не говорит по-испански, ему понадобится время, чтобы понять концепцию тренера. Виктор - молодой игрок, верим, вскоре он нам поможет. Надеемся, это произойдет на этой неделе или на следующей", - сказал спортивный директор "Жироны" Кике Карсель.
Украинский вингер Виктор Цыганков пока не дебютировал за "Жирону". После своего трансфера полузащитник провел два матча на скамейке.
Следующий матч "Жирона" сыграет 5 февраля. Команда встретится с "Валенсией".
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17 января Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо". Испанский клуб заплатил за украинца 5 млн. евро. Кроме этого, киевляне получат 50% от суммы следующего трансфера игрока.
- 28 января в 19-м туре чемпионата Испании по футболу "Жирона" уступила "Барселоне".
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