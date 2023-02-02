В "Жироне" объяснили, почему Цыганков до сих пор не сыграл за команду

Об этом сообщает L'Esportiu

"Мы знали, что Виктор не играл с ноября, потому что в чемпионате Украины пауза. Ему действительно понадобится определенное время, чтобы адаптироваться. Он не говорит по-испански, ему понадобится время, чтобы понять концепцию тренера. Виктор - молодой игрок, верим, вскоре он нам поможет. Надеемся, это произойдет на этой неделе или на следующей", - сказал спортивный директор "Жироны" Кике Карсель.

Украинский вингер Виктор Цыганков пока не дебютировал за "Жирону". После своего трансфера полузащитник провел два матча на скамейке.

Следующий матч "Жирона" сыграет 5 февраля. Команда встретится с "Валенсией".

17 января Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо". Испанский клуб заплатил за украинца 5 млн. евро. Кроме этого, киевляне получат 50% от суммы следующего трансфера игрока.

28 января в 19-м туре чемпионата Испании по футболу "Жирона" уступила "Барселоне".

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