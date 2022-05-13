Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

В жилые дома в Николаеве удалось восстановить водоснабжение, которое было прекращено из-за поврежденных в результате обстрелов россиян основной и резервной линии магистрального водопровода "Днепр – Николаев".

Как отметил Кирилл Тимошенко, 80% общей протяженности водопровода расположены на временно оккупированных территории Херсонской области, поэтому это делает невозможным проведение аварийно-восстановительных работ и не гарантирует дальнейшей стабильной работы этого источника водоснабжения. Следовательно, решать вопрос водообеспечения населения Николаева пришлось по-другому.

"Для этого из резервного фонда государственного бюджета выделили 56 млн грн. Обеспечен водозабор из реки Южный Буг и артезианских скважин. В настоящее время введено в эксплуатацию 14 скважин в городских больницах, роддоме и военном госпитале. Сегодня началось водоснабжение в жилые дома", - рассказал Тимошенко.

В течение ночи на 13 мая Россия продолжала обстреливать Николаевщину артиллерийским и ракетно-залповым огнем.

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