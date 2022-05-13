В жилых районах Николаева возобновили водоснабжение
13 мая возобновили водоснабжение в дома николаевцев
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
В жилые дома в Николаеве удалось восстановить водоснабжение, которое было прекращено из-за поврежденных в результате обстрелов россиян основной и резервной линии магистрального водопровода "Днепр – Николаев".
Как отметил Кирилл Тимошенко, 80% общей протяженности водопровода расположены на временно оккупированных территории Херсонской области, поэтому это делает невозможным проведение аварийно-восстановительных работ и не гарантирует дальнейшей стабильной работы этого источника водоснабжения. Следовательно, решать вопрос водообеспечения населения Николаева пришлось по-другому.
"Для этого из резервного фонда государственного бюджета выделили 56 млн грн. Обеспечен водозабор из реки Южный Буг и артезианских скважин. В настоящее время введено в эксплуатацию 14 скважин в городских больницах, роддоме и военном госпитале. Сегодня началось водоснабжение в жилые дома", - рассказал Тимошенко.
- В течение ночи на 13 мая Россия продолжала обстреливать Николаевщину артиллерийским и ракетно-залповым огнем.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.44
Покупка 31.44Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.62Продажа 33.32
- Актуальное
- Важное