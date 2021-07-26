В жилом массиве Харькова из-под земли вырвался столб огня
Сегодня, 26 июля в крупнейшем жилом массиве города Харькова произошло возгорание посреди улицы
Об этом сообщает местное издание Status Quo.
На кадрах с места инцидента видно, как из-под земли вырывается столб огня и клубы дыма.
"Возгорание возникло сегодня, 26 июля, на Салтовке. Чрезвычайная ситуация произошла на перекрестке улиц Гвардейцев Широнинцев и Героев Труда", - говорится в сообщении.
Как сообщают местные СМИ, причиной пожара может быть замыкание силового кабеля. На место прибыла аварийная служба.
Официальной информации о возможных причинах возгорания пока нет.
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