Об этом сообщает The Globe and Mail.

О строительстве объекта альянса стало известно в июне этого года, когда мэр Жешува Конрад Фиолек заявил о создании базы НАТО, где будут постоянно дислоцированы "американские, британские и канадские войска".

Канадские и польские чиновники на условиях анонимности сообщили, что под объектом подразумевается не база, а центр логистики и ремонта техники.

"Мы собираемся создать ремонтный центр в партнерстве с США и Великобританией. Мы не намерены иметь большое канадское присутствие", - сказал на условиях анонимности канадский чиновник.

При этом он добавил, что основной функцией центра станет ремонт украинских танков и другой бронированной техники.

В пресс-службе НАТО в Брюсселе на запрос издания ответили, что тот "значительно усиливает сдерживание и оборону для всех членов Альянса, повышает устойчивость к российскому принуждению и поддерживает партнеров в противодействии злонамеренному вмешательству и агрессии".

Издание отмечает, что значение Жешува, расположенного примерно в 100 километрах у границы с Украиной, существенно выросло после полномасштабного вторжения России. Около местного аэропорта дислоцировано 1700 американских военных, а сам аэропорт стал логистическим центром для поставок Украине западной техники.