В Жешуве возле границы с Украиной откроют ремонтно-логистический центр НАТО, - СМИ
В польском городе Жешуве возле границы с Украиной планируется строительство ремонтно-логистического центра Североатлантического альянса
Об этом сообщает The Globe and Mail.
О строительстве объекта альянса стало известно в июне этого года, когда мэр Жешува Конрад Фиолек заявил о создании базы НАТО, где будут постоянно дислоцированы "американские, британские и канадские войска".
Канадские и польские чиновники на условиях анонимности сообщили, что под объектом подразумевается не база, а центр логистики и ремонта техники.
"Мы собираемся создать ремонтный центр в партнерстве с США и Великобританией. Мы не намерены иметь большое канадское присутствие", - сказал на условиях анонимности канадский чиновник.
При этом он добавил, что основной функцией центра станет ремонт украинских танков и другой бронированной техники.
В пресс-службе НАТО в Брюсселе на запрос издания ответили, что тот "значительно усиливает сдерживание и оборону для всех членов Альянса, повышает устойчивость к российскому принуждению и поддерживает партнеров в противодействии злонамеренному вмешательству и агрессии".
Издание отмечает, что значение Жешува, расположенного примерно в 100 километрах у границы с Украиной, существенно выросло после полномасштабного вторжения России. Около местного аэропорта дислоцировано 1700 американских военных, а сам аэропорт стал логистическим центром для поставок Украине западной техники.
- 26 апреля стало известно , что сервисный центр по обслуживанию и ремонту украинских танков Leopard 2 заработает в Польше, в городе Гливице, на основе предприятия Bumar-Labedy уже в мае.
- 24 июля в Берлине заявили , что польские партнеры смогут ремонтировать танки Leopard 2А4, пострадавшие на фронте в Украине.
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