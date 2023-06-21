В женской тюрьме недалеко от столицы Гондураса произошел бунт: погибла 41 заключенная
В тюрьме, расположенной неподалеку от столицы Гондураса, произошел бунт, во время которого по меньшей мере 41 женщина была убита, а некоторые из них погибли в результате смертельных ожогов
Об этом пишет The Guardian.
Дельма Ордонез, президент ассоциации семей заключенных, сообщила, что в тюрьме произошла драка между членами враждующих группировок Barrio 18 и Mara Salvatrucha (MS-13).
Некоторые из жертв были застрелены, и не менее семи заключенных находятся в больнице от огнестрельных и ножевых ранений.
Хулисса Вильянуева, глава пенитенциарной системы страны, предположила, что беспорядки начались из-за недавних попыток властей подавить незаконную деятельность в тюрьмах и назвала убийство женщин результатом "действий, которые мы предпринимаем против организованной преступности".
Отмечается, что банды часто имеют широкий контроль в тюрьмах страны, где заключенные часто устанавливают свои правила и продают запрещенные товары.
Другие трагедии в тюрьмах
В 2017 году в Гватемале произошли массовые беспорядки в женской тюрьме, когда заключенные подожгли матрасы в знак протеста против изнасилований и других видов жестокого обращения в переполненном учреждении. От дыма и огня погибла 41 девушка.
Еще одна тюремная катастрофа произошла в Гондурасе в 2012 году в пенитенциарной колонии Комаягуа, где 361 заключенный погиб во время пожара. Большинство жертв никогда не были обвинены или осуждены за преступления.
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