В женской тюрьме недалеко от столицы Гондураса произошел бунт: погибла 41 заключенная

Об этом пишет The Guardian.

Дельма Ордонез, президент ассоциации семей заключенных, сообщила, что в тюрьме произошла драка между членами враждующих группировок Barrio 18 и Mara Salvatrucha (MS-13).

Некоторые из жертв были застрелены, и не менее семи заключенных находятся в больнице от огнестрельных и ножевых ранений.

Хулисса Вильянуева, глава пенитенциарной системы страны, предположила, что беспорядки начались из-за недавних попыток властей подавить незаконную деятельность в тюрьмах и назвала убийство женщин результатом "действий, которые мы предпринимаем против организованной преступности".

Отмечается, что банды часто имеют широкий контроль в тюрьмах страны, где заключенные часто устанавливают свои правила и продают запрещенные товары.

Другие трагедии в тюрьмах

В 2017 году в Гватемале произошли массовые беспорядки в женской тюрьме, когда заключенные подожгли матрасы в знак протеста против изнасилований и других видов жестокого обращения в переполненном учреждении. От дыма и огня погибла 41 девушка.

Еще одна тюремная катастрофа произошла в Гондурасе в 2012 году в пенитенциарной колонии Комаягуа, где 361 заключенный погиб во время пожара. Большинство жертв никогда не были обвинены или осуждены за преступления.