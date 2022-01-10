Движение Украины в НАТО и американское присутствие в Европе: РФ и США завершили переговоры про "гарантии безопасности"

Об этом сообщает журналистка CNN Дженнифер Хенслер.



"Переговоры между чиновниками США и России в Женеве завершились в 16:32 по местному времени, сообщил представитель Госдепартамента. Они продолжались примерно 7,5 часов, не считая перерыва на обед", - говорится в сообщении.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что во время переговоров с США российская сторона не собирается отступать от сформулированных ею требований по "гарантиям безопасности", а на уступки придется пойти американцам.

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Россию представляла делегация во главе с замглавы МИД РФ Сергей Рябков, а американскую сторону возглавила заместитель Госсекретаря США Венди Шерман.Одним из главных требований РФ по "гарантиям безопасности" является отказ от дальнейшего расширения НАТО на восток и вступления Украины в Альянс.