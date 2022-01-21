В Женеве начались переговоры Блинкена и Лаврова: Россия "не ожидает прорыва"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на трансляцию переговоров.



Глава МИД РФ заявил, что не ожидает прорыва от переговоров с США, но ждет ответа на предложения по так называемым "гарантиям безопасности".



"(Наши) предложения чрезвычайно конкретны, и мы ждем не менее конкретных ответов", – заявил Лавров.



"Это критический момент. Вы правы: мы не ожидаем, что мы сегодня решим наши разногласия", - ответил госсекретарь США.



Блинкен подчеркнул, что США стремится продолжать идти по пути дипломатии и мирным способом разрешить разногласия между сторонами. Однако предупредил о жестком ответе в случае вторжения РФ в Украину.



"Я рад возможности обсудить вопросы, включая усилия по деэскалации и предотвращению российской агрессии против Украины. Я консультировался с союзниками и партнерами, мы привержены пути дипломатии и диалога, но также привержены быстрому и жесткому ответу, если Россия продолжит агрессию", - подчеркнул Блинкен.



Напомним, "гарантии безопасности", которые РФ требует от США, исключают дальнейшее расширение НАТО на восток, в том числе за счет Украины, а также других государств. Также Москва предлагает отказаться "от ведения какой-либо военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии".

Во время переговоров в Европе 10 и 12 января США отказались предоставлять России гарантии нерасширения НАТО на восток.

19 января заместитель главы МИД России Сергей Рябков предложил США альтернативу требованиям по "гарантиям безопасности": достаточно пообещать Москве, что Вашингтон не будет голосовать за членство Украины в НАТО.

21 января МИД России уточнил требования по "безопасным гарантиям" и потребовал вывода сил НАТО из Болгарии и Румынии.



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