Об этом заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Укринформ.

При этом представитель Гутерреша отметил системность военных преступлений РФ.

"К сожалению, это не единичный случай", - сказал Дюжаррик.

Представитель генсека ООН также отметил, что мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине "шокирована этим особо ужасным" видео и задокументировала в последних докладах ряд нарушений международного гуманитарного права, в том числе в отношении военнопленных.

По словам Дюжаррика, генсек ООН требует привлечь виновных к ответственности.

"Малейшие нарушения должны быть должным образом расследованы, виновные должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул представитель генсека ООН.