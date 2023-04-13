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"В жасе": у генсека ООН Гутерреша прокомментировали жестокую казнь российскими оккупантами пленного

13 апреля, 2023 четверг
02:03
война с Россией Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш пребывает в ужасе от видео, на котором российские оккупанты отрезают голову военнопленному

Об этом заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Укринформ.

При этом представитель Гутерреша отметил системность военных преступлений РФ.

"К сожалению, это не единичный случай", - сказал Дюжаррик.

Представитель генсека ООН также отметил, что мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине "шокирована этим особо ужасным" видео и задокументировала в последних докладах ряд нарушений международного гуманитарного права, в том числе в отношении военнопленных.

По словам Дюжаррика, генсек ООН требует привлечь виновных к ответственности.

"Малейшие нарушения должны быть должным образом расследованы, виновные должны быть привлечены к ответственности", - подчеркнул представитель генсека ООН.

  • Вечером 11 апреля в сети распространили видео, на котором российские оккупанты казнят мужчину, называя его украинским военным.
  • Украина призвала Международный уголовный суд, ООН и Красный Крест наказать Россию за жестокую казнь военнопленного.
  • Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине и генсек Совета Европы отреагировали на казнь оккупантами пленного.
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Антониу Гутерреш
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