В "зерновом соглашении" неправильно написаны названия украинских портов - это говорит о качестве документа, - журналистка Яресько
Екатерина Яресько, журналистка проекта SeaKrime Центра "Миротворец", отметила, что ООН на этапе подготовки документа не приняла во внимание справочник, определяющий названия портов, что, по ее мнению, странно
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
Журналистка отметила, что в подписанном документе по "зерновому соглашению " неправильно указаны названия украинских портов, именно об этом она спросила замминистра инфраструктуры Юрия Васькова.
Екатерина Яресько отметила: "Указан Черноморск вместо Чорноморськ, Южный вместо Пивденный. Есть международные признанные названия портов, и почему произошла такая досадная ошибка в документе?"
Юрий Васьков ответил: "Во-первых, документ был подготовлен ООН, как и сама инициатива. Что касается названия, это технический вопрос, который будет скорректирован на следующих этапах, на которых будут разрабатываться документы деятельности координационного центра. Важные для нас пункты об опасном прохождении грузовых судов, а названия не изменяют сущность документа".
Екатерина Яресько прокомментировала: "Неправильное написание портов нам говорит о качестве этого документа, подготовленного в ООН. Тот справочник, который в ООН определяет названия портов, он почему-то не принимался во внимание. И это очень странно".
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- Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что турки будут держаться за зерновое соглашение до последнего, оно для них прибыльное и имиджевое.
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