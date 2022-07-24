В "зерновом соглашении" неправильно написаны названия украинских портов - это говорит о качестве документа, - журналистка Яресько

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

Журналистка отметила, что в подписанном документе по "зерновому соглашению " неправильно указаны названия украинских портов, именно об этом она спросила замминистра инфраструктуры Юрия Васькова.



Екатерина Яресько отметила: "Указан Черноморск вместо Чорноморськ, Южный вместо Пивденный. Есть международные признанные названия портов, и почему произошла такая досадная ошибка в документе?"



Юрий Васьков ответил: "Во-первых, документ был подготовлен ООН, как и сама инициатива. Что касается названия, это технический вопрос, который будет скорректирован на следующих этапах, на которых будут разрабатываться документы деятельности координационного центра. Важные для нас пункты об опасном прохождении грузовых судов, а названия не изменяют сущность документа".



Екатерина Яресько прокомментировала: "Неправильное написание портов нам говорит о качестве этого документа, подготовленного в ООН. Тот справочник, который в ООН определяет названия портов, он почему-то не принимался во внимание. И это очень странно".

22 июля в Стамбуле подписали соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.

Также в Минэкономики заверили, что доходы от открытия "зернового коридора" будут приносить Украине $1 миллиард ежемесячно.

24 июля в Мининфраструктуры рассказали , что отправку грузов будут осуществлять из трех украинских портов.

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что турки будут держаться за зерновое соглашение до последнего, оно для них прибыльное и имиджевое.