В "зерновое" соглашение изначально закладывалась возможность срыва Россией, - эксперт-международник Краев
Россияне согласились на соглашение по экспорту украинского зерна с тем условием, что они смогут его нарушить в любой момент
Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.
"В это соглашение с самого начала закладывалась возможность Россией его сорвать. Здесь вопрос, когда, по мнению, Путина придет время провоцировать и обвинить в конце Украину или Запад. Это соглашение, будучи открытым во многих трактовках и зависимым от "доброй воли" Кремля , оно создает для РФ возможности для использования судов или проходов в Черном море или того, что Россия фактически контролирует потенциальным обстрелом всю акваторию", - отметил он.
По его мнению, Россия может использовать это соглашение в любой момент.
"Если они условно увидят, что Украина не хочет принимать определенные переговорные позиции или если им нужно будет принудить мир к определенным уступкам, они могут в любой момент начать обстреливать этот коридор, и эта "дорога жизни" станет "дорогой смерти". Россияне согласились на это соглашение только при условии, что они смогут с помощью оружия влиять на этот процесс и они достигли своего", - подытожил Краев.
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