В Зеленского анонсировали помощь многодетным семьям в размере 2 тыс. грн

Об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.



По его словам, планируется выделение около 300 млн грн на 150 тысяч детей.



"По инициативе Владимира Зеленского правительство готовит постановление до 1 сентября о выделении помощи малообеспеченным многодетным семьям. Понятно, что таким готовить детей к 1 сентября сложнее, поэтому, чтобы облегчить им подготовку к учебному году правительство готово выделить по 2 тысячи на ребенка", - отметил Никифоров.



Кроме того, он добавил, что постановление проходит последние согласования, но оно должна появиться очень быстро, чтобы деньги были уже в следующем месяце.

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