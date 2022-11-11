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Главная война с Россией В Зеленовке оккупанты запретили местным перемещаться по поселку и оборудуют рубежи, а также минирую дороги и инфраструктуру Херсонщины, - Генштаб

В Зеленовке оккупанты запретили местным перемещаться по поселку и оборудуют рубежи, а также минирую дороги и инфраструктуру Херсонщины, - Генштаб

11 ноября, 2022 пятница
07:46
война с Россией

Россияне, отступая, пытаются максимально повредить линии электропередачи, элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области, а также выселяют местных из домов на временно занятых территориях

Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Как отмечается, российские захватчики продолжают грабить населённые пункты, из которых отступают. Враг также пытается максимально повредить линии электропередачи, другие элементы транспортной и критической инфраструктуры Херсонской области.

"Продолжается принудительное выселение местных жителей из отдельных населенных пунктов на временно занятых противником территориях Херсонщины. В поселке Зеленовка противник запретил жителям какие-либо перемещения по населенному пункту и осуществляет дооборудование системы оборонных рубежей", - говорится в сообщении.

В Тягинце и Казацком оккупанты заминировали дороги и элементы инфраструктуры, есть факты подрывов гражданского населения, говорят в Генштабе.

  • 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области. В Минобороны Украины прокомментировали возможный выход армии РФ из Херсона, отметив, что "россиянам верить нельзя".
  • В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит признаков того, что россияне покидают Херсон без боя. Эксперты отмечали, что на Херсонщине кафиры уже не имеют позиций, где могли бы устроить ловушку ВСУ.
  • 10 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Юге освобожден уже 41 населенный пункт. А украинские саперы очистили уже почти половину из 300 тыс. кв. км, заминированных оккупантами.
  • Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкий отметил, что в районе Херсона еще осталось около 20 тыс. оккупантов и им могут приказать "оборонять" город. А министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что России нужно минимум неделю, чтобы покинуть Херсон.
  • Ночью 11 ноября в ОК "Юг" также рассказали, что ситуация на их направлении остается стабильно напряженной, а ВСУ продолжают продвигаться ближе к левому берегу Днепра.
  • Так, за 9 ноября Вооруженными Силами Украины освобождены 12 населенных пунктов в Херсонской области.

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Херсонщина
оккупированные территории
Военные новости
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