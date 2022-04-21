В Зеленодольске возобновили поставки электроэнергии и воды после обстрелов оккупантов из "ураганов", - глава Днепропетровской ОВА
Из-за ночных обстрелов "ураганами" Зеленодольск на Днепропетровщине остался на время без света и воды, однако уже восстановлены водо- и электроснабжение
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграммах.
"Ночь прошла под сигналы воздушной тревоги. Оккупанты обстреляли из "ураганов" Зеленодольска", - написал он.
По данным Резниченко, обстрелы не затронули людей и жилые дома. В то же время было повреждение коммуникаций – город на время остался без света и воды. Однако поставки электроэнергии и воды в Зеленодольск удалось оперативно возобновить.
"На этот час специалисты все восстановили – вода и электричество есть. И сейчас у нас все нормально", – указал глава ОВА.
- Ранее город Зеленодольск, расположенный на Днепропетровщине, подвергся обстрелам со стороны российских оккупационных войск.
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