В здание посольства Ирана в Греции бросили коктейль Молотова
В афинском пригороде Психико в Греции неизвестные бросили коктейль Молотова в посольство Ирана
Об этом пишет издание Ekathimerini .
По данным греческой полиции, два человека в капюшонах на мотоцикле проехали мимо посольства примерно в час ночи и бросили коктейль Молотова в сторону посольства.
Коктейль Молотова взорвался у внешней стены посольства, не нанеся серьезного ущерба.
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