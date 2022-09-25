Об этом пишет издание Ekathimerini .

По данным греческой полиции, два человека в капюшонах на мотоцикле проехали мимо посольства примерно в час ночи и бросили коктейль Молотова в сторону посольства.

Коктейль Молотова взорвался у внешней стены посольства, не нанеся серьезного ущерба.

В субботу, 24 сентября, днем около 200 человек собрались на главной площади Синтагма в Афинах, чтобы осудить репрессии Ирана против демонстрантов, вышедших на улицы городов после смерти 22-летней иранки во время задержания полицией в Тегеране.

19 сентября сообщали о 5 погибших во время протестов в Иране, вспыхнувших из-за убийства Махсы Амини.

22 сентября количество погибших протестующих возросло до 31 человека .

23 сентября США ввели санкции против силовиков Ирана за убийство Махсы Амини из-за неправильного ношения хиджаба и подавление последовавших за этим протестов.

25 сентября стало известно, что президент Ирана Райси угрожает участникам беспорядков "решительным ответом".

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