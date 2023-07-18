"В заявлении в суд изложили все мифы российской пропаганды": Украина выиграла у ЕСПЧ дело по иску РФ
Европейский суд по правам человека во вторник, 18 июля, объявил приговор по делу "Россия против Украины": он отказал РФ в удовлетворении позывных требований в полном объеме
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
Россия подала иск против Украины по 10 группам обвинений 22 июля 2021 года по статье 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции по правам человека.
В частности, РФ обвиняла Украину в "убийствах, похищениях, принудительном переселении, вмешательстве в избирательное право, ограничениях на использование русского языка и нападениях на российские посольства и консульства", жаловалась на блокирование Северокрымского канала и просила ЕСПЧ применить временные меры, в частности, обязательства Украину возобновит подачу воды в Крым. Также Россия попыталась обвинить Украину в крушении авиалайнера MH17, потому что Украина "не закрыла воздушное пространство".
"Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении - в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды. Совершенно бессмысленным такой поступок не назовешь - у них появилась дополнительная медиаплощадка для промывания мозгов и медиапривод. Но с юридической точки зрения их глаза" , - прокомментировал подачу иска Россией Министр юстиции Украины Денис Малюска.
ЕСПЧ отказал в удовлетворении иска России в полном объеме и изъял его из реестра дел.
Как известно, Россию выгнали из Совета Европы в марте 2022 года после полномасштабного вторжения в Украину, после чего она объявила, что не будет выполнять решение Европейского суда по правам человека. В то же время, позиция ЕСПЧ состоит в том, что РФ обязана придерживаться решений по делам, взятым к рассмотрению до ее выхода.
На начало февраля 2023 г. в производстве ЕСПЧ находится восемь межгосударственных дел по искам Украины и Грузии и более 16,700 индивидуальных заявлений против России.
- Осенью 2022 года Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению иск "Укргидроэнерго" против России ("Ukrgidroenergo, PAT v. Russia") о компенсации ущерба, нанесенного в результате неспровоцированной военной агрессии против Украины.
- 8 июня иск против РФ в ЕСПЧ дополнили из-за подрыва Россией Каховской ГЭС.
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