Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Россия подала иск против Украины по 10 группам обвинений 22 июля 2021 года по статье 33 (межгосударственные дела) Европейской конвенции по правам человека.

В частности, РФ обвиняла Украину в "убийствах, похищениях, принудительном переселении, вмешательстве в избирательное право, ограничениях на использование русского языка и нападениях на российские посольства и консульства", жаловалась на блокирование Северокрымского канала и просила ЕСПЧ применить временные меры, в частности, обязательства Украину возобновит подачу воды в Крым. Также Россия попыталась обвинить Украину в крушении авиалайнера MH17, потому что Украина "не закрыла воздушное пространство".

"Россия спутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении - в заявлении в суд выложили все мифы российской пропаганды. Совершенно бессмысленным такой поступок не назовешь - у них появилась дополнительная медиаплощадка для промывания мозгов и медиапривод. Но с юридической точки зрения их глаза" , - прокомментировал подачу иска Россией Министр юстиции Украины Денис Малюска.

ЕСПЧ отказал в удовлетворении иска России в полном объеме и изъял его из реестра дел.

Как известно, Россию выгнали из Совета Европы в марте 2022 года после полномасштабного вторжения в Украину, после чего она объявила, что не будет выполнять решение Европейского суда по правам человека. В то же время, позиция ЕСПЧ состоит в том, что РФ обязана придерживаться решений по делам, взятым к рассмотрению до ее выхода.

На начало февраля 2023 г. в производстве ЕСПЧ находится восемь межгосударственных дел по искам Украины и Грузии и более 16,700 индивидуальных заявлений против России.