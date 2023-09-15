"В зависимости от уровня угрозы": в штабе обороны Румынии заявили о готовности сбивать российские дроны

Об этом сообщает Digi24 .

Румыния разместила в районе дельты Дуная около 600 военнослужащих и радиолокационные системы.

"Мы развернули несколько радаров, у нас активирована система обороны и мы обсудили с союзниками в НАТО решения для того, чтобы противостоять российской агрессии", – сказал заместитель начальника штаба обороны Румынии генерал Георгица Влад.

В штабе обороны также ответили на вопрос, будет ли Румыния применять свою ПВО против российских беспилотников.

"В зависимости от уровня угрозы мы готовы применить все имеющиеся военные средства для защиты территории Румынии", – сказал генерал Георгица Влад.

Что известно о предыдущих инцидентах с осколками дронов в Румынии

В ночь с 3 на 4 сентября Россия нанесла массовый удар по югу Украины иранскими дронами-камикадзе. По информации пограничников, некоторые из дронов упали и взорвались на территории Румынии – страны-члена НАТО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии фотодоказательств падения дронов в Румынии.

В МИД Румынии заявили, что атаки беспилотников, совершенные РФ, не составляли прямой военной угрозы их национальной территории или территориальным водам. А 5 сентября глава Румынии Клаус Иоганнис заявил , что на территории страны не падали ни беспилотники России, ни какие-либо детали.

OSINT-аналитики установили , что российский беспилотник упал на территории Румынии неподалеку от одного из пограничных сел.

Уже 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар подтвердил , что команда министерства обнаружила на территории страны вероятные куски российского беспилотника. Румыния сообщила НАТО об обнаруженных на ее территории фрагментах, похожих на беспилотник армии России. Альянс выразил поддержку и заявил , что следит за развитием событий.

12 сентября стало известно, что минобороны Румынии начало возводить укрытие для населения в селе Плауру, расположенное недалеко от украинского Измаила.

13 сентября глава правительства страны Марчел Чолаку заявил , что причин для беспокойства нет, и призвал успокоить население.

14 сентября Министерство иностранных дел Румынии выразило "решительный протест" России из-за попадания обломков дронов на территорию страны, также вызывает посла РФ и консультируется с НАТО.