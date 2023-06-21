В затопленной Голой Пристани зафиксированы значительные разрушения домов, под завалами находятся тела погибших
В затопленной Голой Пристани, временно находящейся под контролем РФ, зафиксированы значительные разрушения домов, под завалами находятся тела погибших
Об этом сообщила пресс-служба Голопристанской МВА.
Согласно сообщению, на 21 июня уровень воды падает, но частично подтопленными остаются восточная, центральная и береговая части города Голая Пристань Херсонской области.
"Разрушение домов в подтопленных частях города катастрофическое. Под завалами остаются тела погибших", - говорится в сообщении.
В большей части города отсутствует газоснабжение и свет, жители многоэтажек готовят еду на кострах во дворах. Также есть проблемы с канализацией.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС , в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей затопленных районов.
- В то же время жителей Олешек кафиры лишили возможности эвакуироваться . Люди сидели на крышах, многие не имели вдоволь воды и еды. Позже их начали понемногу вывозить, но в первую очередь тех, кто имеет паспорта РФ. По словам мэра города Рыщука, многие дома в Олешках разрушены, а количество погибших установить невозможно .
- Комментируя ситуацию в Голой Пристани и Олешках, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань 19 июня сообщил , что "цифра погибших на левобережье оккупированной Херсонщины будет катастрофической".
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