Об этом сообщила пресс-служба Голопристанской МВА.

Согласно сообщению, на 21 июня уровень воды падает, но частично подтопленными остаются восточная, центральная и береговая части города Голая Пристань Херсонской области.

"Разрушение домов в подтопленных частях города катастрофическое. Под завалами остаются тела погибших", - говорится в сообщении.

В большей части города отсутствует газоснабжение и свет, жители многоэтажек готовят еду на кострах во дворах. Также есть проблемы с канализацией.