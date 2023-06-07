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В затопленной Голой Пристани россияне выгоняют людей из домов и строят позиции на крышах, из Козачих Лагерей запретили эвакуацию, - Генштаб

7 июня, 2023 среда
19:13
Война с Россией

После подрыва Каховской ГЭС российские террористы продолжают терроризировать гражданских на временно оккупированной части Херсонщины

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 7 июня.

"РФ не волнуют проблемы населения на захваченных территориях, она способна на любые преступления и масштабные разрушения. После подрыва российскими террористами плотины Каховской ГЭС, оказавшиеся в зоне подтопления жители поселка Козачи Лагери не дождались помощи от оккупантов и пытались самостоятельно выехать из частично подтопленного населенного пункта. Однако российские военнослужащие, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заблокировали все возможные пути выезда из города и запретили эвакуацию", - рассказали в Генштабе.

В городе Голая Пристань российские военные выгоняют владельцев двухэтажных домов из жилищ и сами обустраиваются в них. На крышах этих построек захватчики строят огневые позиции.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

"В течение суток противник нанес 28 авиационных ударов, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К величайшему сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает  оставаться очень высокой", - пишет Генштаб.

Россия продолжает сосредотачиваться на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 21 боевое столкновение.

  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.
  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Стрилечей Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Леоновка Черниговской области; Нововасиловка, Волфино, Рожковичи, Вовкивка, Яблонивка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Мороховец, Тернова, Старица, Вовчанск, Гатище, Покаляне, Бударки, Землянки, Зарубинка, Чугунввка и Милово на Харьковщине.
  • На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районе Кисливки Харьковской области и Стельмахивки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополи, Красное Первое, Петро-Иванивка, Фиголивка, Новомлынск, Дворична, Западное, Кондрашивка, Кисливка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское - Луганской.
  • В Лиманском направлении враг вел безрезультатные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Ямполевки, Белогоровки, Сиверска, Звоновки, Спорного, Веселого и Никифоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении россияне вели наступательные действия по направлениям Орехово-Василивки, Ивановского и Пивничного, успеха не имели. Нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Дилиевка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюкивка, Орехово-Василивка, Григоривка, Богданивка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Торецк, Пивничное Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении террористы предприняли неудачную попытку наступления в районе Авдеевки. В то же время враг нанес авиационные удары в пределах этого населенного пункта. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.
  • На Марьинском направлении наши защитники отразили 9 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудары в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Гострое, Максимилианивка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки и Шахтерского. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Времивка Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Новополя Донецкой области и Ольговского и Полтавки на Запорожье. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Берислав, Веселое, Токаревка, Садовое, Белозерка Херсонской области и города Херсон.

Удары ВСУ по россиянам:

За последние сутки украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 - по зенитно-ракетным комплексам России.

ВСУ уничтожили 4 вражеских разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и радиолокационную станцию РФ.

  • 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совета безопасности и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация 6 июня, читайте по ссылке.
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