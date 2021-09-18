Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Криминал В Затоке, в баре на побережье, расстреляли мужчину

В Затоке, в баре на побережье, расстреляли мужчину

18 сентября, 2021 суббота
19:47
Криминал

В курортном поселке Затока, в Одесской области, в баре на побережье Черного моря застрелили мужчину

Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.

На линию "102" поступило сообщение о стрельбе в одном из баров поселка. На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело мужчины с огнестрельными ранениями. Для задержания злоумышленника руководством полиции была введена в действие полицейская операция "Сирена".

В течение часа правоохранители установили и доставили в территориальный отдел полиции мужчину, который подозревается в совершении этого уголовного преступления. У него изъяли предполагаемое орудие преступления - охотничье ружье. Оружие направят на экспертизу.

Сейчас следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 15 лет заключения.

Ведется следствие, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

убийство
полиция
Затока
Читайте также:
алфавіт
17 сентября, 2021 пятница
Переход на латиницу: в Украине обновят правила транскрипции и транслитерации алфавита
Юрій Луценко
13 сентября, 2021 понедельник
Луценко о команде Зеленского: "Поймите: они не клоуны !!!"
Валентин Наливайченко
17 сентября, 2021 пятница
Убийство Гонгадзе: Наливайченко раскрыл детали спецоперации по задержанию Пукача
Киев
+15
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.59
    Покупка 26.59
    Продажа 26.83
  • EUR
    Покупка 31.19
    Продажа 31.58
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, суббота
18 сентября
20:46
В Ростовской области жителям ОРДЛО раздают паспорта РФ непосредственно перед голосованием
20:22
Крымские партизаны взяли ответственность за подрыв газопровода в Перевальном и начали выставлять личные данные коллаборационистов
20:05
Синоптик Наталья Диденко предупредила о существенном похолодании
19:30
"Днепр-1" в большинстве одолел "Верес" в чемпионате Украины
19:15
Богаче Маска и Безоса: Bloomberg опубликовал рейтинг самых богатых семей мира
18:52
"Шахтер" разгромил "Мариуполь" и догнал "Динамо" в УПЛ
18:49
Порошенко
Долги по зарплате превысили 4 млрд грн, 1,5 млрд грн задолжали военным - Петр Порошенко
18:27
Путина поймали на несоответствии даты на его часах, дню когда он голосовал на "выборах"
18:08
Менеджер назвал имя следующего соперника Ломаченко
17:48
ООС
18 сентября на фронте: оккупанты один раз нарушили "режим тишины"
17:27
Матеуш Моравецкий
Лукашенко сконцентрировал более 10 тыс. мигрантов для гибридной атаки на ЕС, - Моравецкий
17:07
Ломаченко назвал ключевое преимущество Усика в бою с Джошуа
16:49
Эксклюзив
Попытка открытого военного вторжения в Украину может закончиться большим хаосом и поражением для России, - Усов
16:25
вакцина Pfizer
В США не позволили массовые прививки третьей дозой Pfizer
16:02
"Колос" победил "Ингулец" в чемпионате Украины
15:47
Умное голосование
Google требует от соратников Навального удалить из Google Docs документы со списками кандидатов "Умного голосования"
15:26
В Кривом Роге погибли трое работников водоканала
15:05
Олимпийские медалистки принесли Украине историческое золото чемпионата мира
14:50
Начальника охраны Разумкова поменяли по приказу Зеленского, - политолог Березовец
14:31
22-летний житель Черновцов стрелял из пистолета по "Ланосу" с тремя детьми
14:16
Арахамия открыто угрожает отставкой Разумкову. Из-за торможения закона о "правильных" и "неправильных" олигархах
13:47
Чтобы сэкономить, община Полтавской области будет отапливать больницу дровами
13:28
Тихановская во Франции: встречи с известным политиками, более 10 интервью
13:07
В Черкассах митингуют против ареста главы организации "Нацкорпуса"
12:19
120 тыс. грн взятки для судьи-землевладельца из Винницкой области. Есть первые подробности
12:00
Завтрашний КиевПрайд. Сторонники ЛГБТ будут собираться у оперы, противники - на входе в университет им. Шевченко
11:33
Украинские пятидесятники празднуют 100-летие с начала деятельности
11:10
"Мы очень похожи". У Арестовича появился еще один вариант переименования Украины
10:56
Ночь смертельных ДТП в Днепропетровской области: есть погибшие
10:25
Франция отзывает послов из США и Австралии
10:01
За голосование на "выборах" в Госдуму жителям ОРДЛО оккупанты дают "Сникерс". Фотофакт
09:40
Псевдовыборы в России: пенсионеров заманивают карточками на продовольствие, бюджетники держат в руках подсказки с ответами на вопросы
09:20
Разумкову внезапно сменили охрану
09:00
Зараженность COVID-19 в Украине вернулась на уровень мая: более 6 тыс. случаев, первым идет Харьков
08:34
Разумков соглашается выдать подписные листы за свою отставку
08:13
Лукашенко объявил территориальные претензии Литве и Польше
07:50
Американский беспилотник по ошибке уничтожил 10 афганцев в Кабуле
07:30
17 сентября на фронте: россияне ранили двух защитников Украины
07:00
Марлос
УПЛ: результаты и расписание матчей и трансляций 8-го тура чемпионата Украины по футболу
2021, пятница
17 сентября
22:56
Флаг Украины
Флаг Украины отправят на Луну
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV