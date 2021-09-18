В Затоке, в баре на побережье, расстреляли мужчину
В курортном поселке Затока, в Одесской области, в баре на побережье Черного моря застрелили мужчину
Об этом сообщает Нацполиция в Одесской области.
На линию "102" поступило сообщение о стрельбе в одном из баров поселка. На месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тело мужчины с огнестрельными ранениями. Для задержания злоумышленника руководством полиции была введена в действие полицейская операция "Сирена".
В течение часа правоохранители установили и доставили в территориальный отдел полиции мужчину, который подозревается в совершении этого уголовного преступления. У него изъяли предполагаемое орудие преступления - охотничье ружье. Оружие направят на экспертизу.
Сейчас следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 15 лет заключения.
Ведется следствие, обстоятельства происшествия устанавливаются.
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