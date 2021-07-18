В Затоке утонул мужчина из Черкасской области. Его сына ищут
В курортном поселке Затока, возле Одессы, в субботу, 17 июля 2021 года, утонул отдыхающий
При этом пропал несовершеннолетний, информирует Еспресо.TV .
"Отдыхающий из Черкасской области вместе со своим 13-летним сыном пошли купаться в море. Впоследствии тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти достали из воды. Где находится ребенок, пока устанавливается", - сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Одесской области.
Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
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