В Затоке утонул мужчина из Черкасской области. Его сына ищут

При этом пропал несовершеннолетний, информирует Еспресо.TV .

"Отдыхающий из Черкасской области вместе со своим 13-летним сыном пошли купаться в море. Впоследствии тело мужчины без внешних признаков насильственной смерти достали из воды. Где находится ребенок, пока устанавливается", - сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.



Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".





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