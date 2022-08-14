В Затоке три человека взорвались на мине. Есть погибшие
В Затоке Одесской области 14 августа на мине взорвались три человека, из них двое - погибли
Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук в телеграмме.
Как говорится в сообщении, в Затоке Одесской области сегодня, 14 августа, на мине взорвались три человека.
"Одесщина, Белгород-Днестровский район, Залив. Пляж! Предварительно подрыв людей на минно-взрывном устройстве... Двое погибших, один ранен. Работает следственно-оперативная группа", - пишет Братчук.
Также представитель Одесской ОВА напоминает о запрете выходить на пляжи, побережье и купаться в море и водоемах.
"По предварительным данным группа мужчин, игнорируя провозглашенные ограничения по посещению побережья и купания в прибрежных водах, пренебрегая предупредительными знаками, устроила отдых с купанием на одном из пляжей. Во время плавания от взрыва на неизвестном взрывном устройстве двое погибли на месте, один получил ранения" , - пишет ОК "Юг ".
На месте трагедии работают специалисты скорой помощи, взрывотехники, следственно-оперативная группа.
- Ранее сообщалось, что один из пляжей Одесщины выбросил российскую противокорабельную мину.
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