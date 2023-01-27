Есть у меня один недостаток – я не умею считать.

Ну это, наверное, мягко сказано. Скажем так, в школе по математике меня даже не вызывали к доске. Я не понимаю, как можно умножать на букву. Взносы за квартиру я ходила делать с подружкой Таней.

Да что там. Я точно не знаю, сколько мне лет. Это вообще какой-то трэш – эта же цифра еще и постоянно меняется. Единственное в жизни, с чем я разобралась, – это бюджеты украинского кино и цифры в кинопрокате. Там остается только миллионы с миллиардами не путать.

Поэтому от моей бабки Лены мне досталось только имя и ангельский характер. Она работала главным бухгалтером.

Но. Природа мудра и пытается балансировать. А потому наделила меня изысканным вкусом. Как говорила, извиняюсь, Любовь Успенская: "Слава богу, бог дал мне чувство вкуса - я различаю цвета, оттенки".

Хотелось бы вступиться за мой любимый леопардовый принт, который сейчас вызывает не только ажиотаж, но и традиционное пренебрежение. Не говорю уже о людях, которые путают его с жирафовым и со снежным барсом

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Поэтому хотелось бы вступиться за мой любимый леопардовый принт, который ныне вызывает не только ажиотаж, но и традиционное пренебрежение. Не говорю уже о людях, которые путают его с жирафовым и со снежным барсом.

Так вот, леопардовый принт в одежде – не пошлый (в смысле "примитивный"). А сложный. Как и, например, люрекс, камни, пайетки, золотой цвет или практически что-нибудь ультраяркое. Не только все могут носить или создать такую одежду так, чтобы это было элегантно, стильно эксцентрично или иронично. Эльза Скиапарелли была гениальной, как и Жан-Поль Готье (это именно он придумал этот костюм Руби Рода, ныне постящийся. Как и в принципе костюмы к "5 Элементу") или Джон Гальяно.

Леопардовый принт в одежде – не пошлый (в смысле "примитивный"). А сложный. Как и, к примеру, люрекс, камни, пайетки, золотой цвет или практически что угодно ультраяркое

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Леопардовая одежда должна быть качественной и очень продуманной. С ним нужно обращаться очень осторожно и с уважением. И если к нему дорваться без знания дела, то выходит трагедия — леопардовые лосины с базара. И именно такие вещи годами дискредитировали этот принт и посеяли о нем ужасающие стереотипы.

Чтобы найти по-настоящему классную леопардовую вещь, нужные годы поисков и фэшн-образованность. А потом еще и убиться над тем, с чем его комбинировать. Это должна быть правильная ткань, правильный крой (простой, но не банальный, если сложен, то гиперпродуман). И во всем этом очень легко ошибиться.

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Об авторе. Лена Чиченина – журналистка.

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