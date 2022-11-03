В защиту демократических ценностей мира: SkyUp стала партнером UNITED24
Авиакомпания SkyUp стала партнером UNITED24, первый самолет уже получил брендирование инициативы и выполняет свои задачи в поддержку Украины
Об этом сообщает Минцифра.
Первый брендированный самолет совершает рейсы в Европе, Азии и Африке.
Как отмечают в министерстве, он выполняет сразу две важные задачи – напоминает миру о важности поддерживать Украину, а также помогает в благотворительном сборе на тактические аптечки для украинских защитников и защитниц.
"Инициатива призвана призвать еще большее международное сообщество к объединению в поддержку Украины и украинцев, которые сейчас защищают не только собственное будущее, но и демократические ценности всего мира", - добавляет Минцифра.
Сбор средств продлится до 1 февраля 2023 года, а присоединиться к нему могут не только пассажиры самолета, но и все желающие из любого уголка мира. Кроме того, среди внесших свои взносы авиакомпания вместе с UNITED24 разыграют символические призы.
- К команде послов фандрейзинговой платформы United24 присоединился также профессор истории Йельского университета, американский историк Тимоти Снайдер.
- Среди послов United24 – спортсмены Андрей Шевченко, Элина Свитолина и Александр Усик, креативный директор Balenciaga Демна, американские актеры Лиев Шрайбер и Марк Хэмилл, группа Imagine Dragons, певица и актриса Барбра Стрейзанд, астронавт Скотт Келли.
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