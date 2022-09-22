Об этом изданию "Новая газета. Европа" сообщил анонимный собеседник.

Согласно словам собеседника издания, указ хотели полностью обозначить грифом "для служебного использования". За это выступали представители министерства обороны РФ. Позже, по информации источника, было принято решение скрыть только седьмой пункт. Именно в нем говорилось о количестве людей, которых необходимо мобилизовать.

"Цифра несколько раз исправлялась и в конце концов остановилась на миллионе", - отмечает собеседник.

Позже российские пропагандистские СМИ сообщили, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления о призыве 1 млн человек во время частичной мобилизации ложью.

21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Впоследствии указ появился на сайте Кремля.

Позже стало известно, что один из пунктов приказа о мобилизации засекречен .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb