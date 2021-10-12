В заповеднике Аскания-Нова запретили использование небиологических химикатов

Об этом сообщил сайт Херсонского облсовета.



Там напомнили, что весной в области в результате использования препарата для борьбы с грызунами погибло 2236 птиц, из которых 850 относятся к видам, занесенным в Красную книгу Украины.



"Ситуация не должна повториться. Сейчас речь не идет о запрете деятельности аграриев, но бизнес должен быть социально ответственным", - отметил первый заместитель главы облсовета Юрий Соболевский.

По информации директора заповедника Виктора Гавриленко, сейчас в ядре заповедника ночуют 12000 журавлей и 7000 жеребцов, но кормиться они летают в 40-километровой зоне, и это территория, на которой работают многие агропредприятия и фермеры.

"Чтобы сохранить жизнь птиц, аграрии должны быть осмотрительными во время борьбы с грызунами и ни в коем случае не нарушать технологию внесения ядохимикатов. Более того, каждый фермер должен убедиться, что использует родентициды биологического происхождения. Препараты на основе таких действующих веществ как бродифакум, а теперь еще и бромадиолон и флокумафен запрещены ", - говорится в сообщении.