В заповеднике Аскания-Нова запретили использование небиологических химикатов
На территории Херсонской области в пределах 40-километровой зоны заповедника "Аскания-Нова" запрещено применение небиологических родентицидов
Об этом сообщил сайт Херсонского облсовета.
Там напомнили, что весной в области в результате использования препарата для борьбы с грызунами погибло 2236 птиц, из которых 850 относятся к видам, занесенным в Красную книгу Украины.
"Ситуация не должна повториться. Сейчас речь не идет о запрете деятельности аграриев, но бизнес должен быть социально ответственным", - отметил первый заместитель главы облсовета Юрий Соболевский.
По информации директора заповедника Виктора Гавриленко, сейчас в ядре заповедника ночуют 12000 журавлей и 7000 жеребцов, но кормиться они летают в 40-километровой зоне, и это территория, на которой работают многие агропредприятия и фермеры.
"Чтобы сохранить жизнь птиц, аграрии должны быть осмотрительными во время борьбы с грызунами и ни в коем случае не нарушать технологию внесения ядохимикатов. Более того, каждый фермер должен убедиться, что использует родентициды биологического происхождения. Препараты на основе таких действующих веществ как бродифакум, а теперь еще и бромадиолон и флокумафен запрещены ", - говорится в сообщении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.28
Покупка 26.28Продажа 26.5
-
EUR
Покупка 30.29Продажа 30.65
- Актуальное
- Важное