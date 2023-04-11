В Запорожскую область прибывает живая сила оккупантов, - Федоров

Об этом сообщил городской голова временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, в Кирилловку заехали вагнеровцы, в Мелитополе оккупанты заселили очередное здание - общежитие, откуда выгнали переселенцев. А в Токмак прибыли кавказцы.

Кроме того, армейцы РФ во временно оккупированных населенных пунктах продолжают запугивать мирное население.