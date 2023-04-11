В Запорожскую область прибывает живая сила оккупантов, - Федоров
В Запорожскую область прибыла живая сила врага: в Кирилловку заехали вагнеровцы, а в Мелитополе оккупантов заселили в общежитие
Об этом сообщил городской голова временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, в Кирилловку заехали вагнеровцы, в Мелитополе оккупанты заселили очередное здание - общежитие, откуда выгнали переселенцев. А в Токмак прибыли кавказцы.
Кроме того, армейцы РФ во временно оккупированных населенных пунктах продолжают запугивать мирное население.
- Армия РФ за сутки нанесла по региону Запорожской области 66 ударов из артиллерии, 4 авиаудара, совершила 7 атак БПЛА, а также 2 раза атаковала из РСЗО.
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