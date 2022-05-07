В Запорожской ОВА сообщили о смерти мэра временно оккупированного Токмака

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

"7 мая 2022 года умер мэр г. Токмак Игорь Котелевский. Эту информацию подтвердил глава Пологовской райгосадминистрации Артур Крупский. Обстоятельства смерти выясняются", - сообщили в ОВА.

Токмак сейчас оккупирован российскими войсками.