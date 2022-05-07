В Запорожской ОВА сообщили о смерти мэра временно оккупированного Токмака
7 мая стало известно о смерти мэра временно оккупированного города Токмак Запорожской области Игоря Котелевского
Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
"7 мая 2022 года умер мэр г. Токмак Игорь Котелевский. Эту информацию подтвердил глава Пологовской райгосадминистрации Артур Крупский. Обстоятельства смерти выясняются", - сообщили в ОВА.
Токмак сейчас оккупирован российскими войсками.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное