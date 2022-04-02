В Запорожской области за сутки украинские военные уничтожили 17 оккупантов и их технику, - ОВА

Об этом сообщили в Запорожской ОВА .



Россияне пытаются продвигаться в направлениях населенных пунктов Гуляйполе, Запорожье, Каменское, но успеха и существенных изменений не имеют, поскольку все ключевые направления защищают Силы обороны Запорожской области.



В Пологовском районе кафиры обстреливают инфраструктуру и применяют фосфорные боеприпасы для давления для местных жителей. Потерь это не привело, но использование такого оружия может быть приравнено к военным преступлениям.



"По информации из высшего штаба Сил обороны Украины по состоянию на вечер 1 апреля 2022 и на утро 2 апреля 2022 подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили 17 оккупантов, 9 - ранили, также у врага теперь на один танк и шесть боевых бронированных машин меньше". Кроме того, наши бойцы уничтожили 3 автомобиля и 4 реактивных системы залпового огня "Град", - подчеркнули в ОВА.



В Энергодаре оккупанты задерживают местных жителей. Их обвиняют в организации проукраинских акций и подготовке диверсий против российских военных. Сотрудники ФСБ РФ осуществляют допрос с использованием психологического и физического давления.



По информации от местных, 4 апреля в Токмаке кафиры собираются провести "референдум".



В Мелитополе россияне продолжают размещать среди жилых кварталов артиллерийские системы, из которых стреляют в Запорожском направлении. Также они пытаются раздавать местным жителям "гуманитарную помощь", присваивая для этого украинскую "гуманитарку" из Запорожья.



Специалисты "Киевстара" и "Водафона" работают над восстановлением мобильной связи на временно оккупированных территориях. В Бердянске заработал "Киевстар", а в Энергодаре, Мелитополе и нескольких окрестных селах - "Водафон".

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