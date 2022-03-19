В Запорожской области вводят комендантский час с 19 по 21 марта, - ОВА

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух .



"В соответствии с решением военного командования в г. Запорожье вводится комендантский час с 16:00 19 марта 2022 года до 06:00 21 марта 2022", - сообщил он.

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