В Запорожской области вводят комендантский час с 19 по 21 марта, - ОВА
В Запорожской области с 16:00 19 марта до 06:00 21 марта будет действовать комендантский час
Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух .
"В соответствии с решением военного командования в г. Запорожье вводится комендантский час с 16:00 19 марта 2022 года до 06:00 21 марта 2022", - сообщил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.39
- Актуальное
- Важное