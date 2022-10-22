В Запорожской области ВСУ уничтожили 200 оккупантов, еще 150 ранили
За день, 22 октября, украинские защитники уничтожили 200 оккупантов на фронте в Запорожской области
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"По уточненной информации, в результате ударов Сил обороны в течение последних дней подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской области. Это около 200 военнослужащих погибшими, более 150 ранеными. Также уничтожен склад боеприпасов и 10 единиц вооружения и военной техники", – рассказали в ВСУ.
В Генштабе также владеют информацией, что на временно оккупированной территории Запорожской области россияне размещают подразделения в помещениях учебных заведений. При этом идет образовательный процесс детей местных жителей.
- В течение субботы, 22 октября 2022 года, российские войска покинули села Чаривное и Чкалово , что на пути от освобожденного Давидова Брода к временно оккупированному Бериславу.
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